15 Aralık 2017 Cuma

Bu yoğunluğu ancak Bakanlık çözebilir

Yine silahlar konuştu!

Malatya’da meydana gelen kavgada silahlar konuştu, 1 kişi yaralandı.

15 Aralık 2017 Cuma 11:13
Yine silahlar konuştu!

  Olay, Büyük Hüseyin Bey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cihat S., Atatürk Caddesi üzerinde devam eden bir inşaata gelerek burada çalışan Mehmet D.'ye üzerinde bulundurduğu pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonrası bacaklarından yaralanan Mehmet D. çevredeki vatandaşların yardımı ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs daha sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra firar eden zanlı ise silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İki kişinin daha önceden husumetli oldukları öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahSİLAHLI KAVGA

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