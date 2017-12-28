28 Aralık 2017 Perşembe

Yılbaşı huzurlu geçecek

Malatya Valiliği, yılbaşı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla bazı önlemlerin alındığını ve alınacağını duyurdu.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:46
Yılbaşı huzurlu geçecek

  Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Yılbaşı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda; yılbaşı tatili süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından ilçe kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır” denildi.


Açıklamada, “Devlet Hastanesi (erişkin acil servisinde) ve Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü (Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisinde) yeterli sayıda sağlık personeli bulunduracaktır” denilerek, olası bir durumda aranacak olan numaralar da verildi.

HABER MERKEZİ
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