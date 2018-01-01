Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Yılbaşı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda; yılbaşı tatili süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından ilçe kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır” denilmişti.



Açıklamada, “Devlet Hastanesi (erişkin acil servisinde) ve Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü (Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisinde) yeterli sayıda sağlık personeli bulunduracaktır” denilerek, olası bir durumda aranacak olan numaralar da verilmişti.

Bu kapsamda Malatya’da yılbaşı hazırlıkları günler önceden yapılırken, yeni yıla girerken kentte huzurun hakim olması bekleniyor.

HABER MERKEZİ