28 Aralık 2017 Perşembe

Yaşlı kadının cesedi gölette bulundu

Malatya'da önceki geceden beri kayıp olarak aranan 93 yaşındaki kadının cesedi dün gölette bulundu.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:43
Yaşlı kadının cesedi gölette bulundu

  Edinilen bilgiye göre Akçadağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Değirmenbaşı Sokak’ta yaşayan Emine Canpolat'dan (93) önceki geceden beri haber alınamıyordu. Dün ilçede bulunan Sultansuyu Baraj Gölü’nde bir ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri suyun yüzüne çıkan kadın cesedini kıyıya çıkardı.

Yapılan tespitte cesedin dünden beri aranan yaşlı kadına ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
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