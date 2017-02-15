15 Şubat 2017 Çarşamba

Yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu

Malatya’da 72 yaşındaki şahıs, oturduğu binanın merdivenlerinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Hasan Varol Mahallesinde bir apartmanın 1. katında yaşayan emekli öğretmen Sami Buldum (72), evinin bulunduğu apartmanın merdivenlerinde hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette bulunda. Emekli öğretmeni fark eden apartman sakinleri, sağlık görevlilerine haber verdi.

14 Şubat 2017 Salı 19:11
Yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu
   Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlileri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. 
Olay yerinde inceleme yapan polis olay yerini güvenlik çemberine aldı. kalp krizi geçirdiği tahmin edilen yaşlı adamın cenazesi morga gönderildi. Sami Buldum'un kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
İHA
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