03 Mart 2017 Cuma

Valilik OHAL’den açıklama geldi

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Malatya’da 4 öğretmen ve 1 komiser yardımcısı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

03 Mart 2017 Cuma 11:10
Valilik OHAL’den açıklama geldi

Konuyla ilgili Malatya Valiliği OHAL Bürosu’ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle daha önce KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve gözaltına alınan 14 eski öğretmenden 4’ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 10’unun ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

SEGBİS’TEN BAĞLANDI
  Açıklamada ayrıca, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle daha önce KHK ile görevinden ihraç edilen komiser yardımcısı F.O.’nun da Ses, Görüntü, Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile gerçekleştirilen sorgulama sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

HABER MERKEZİ
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