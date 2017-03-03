Konuyla ilgili Malatya Valiliği OHAL Bürosu’ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle daha önce KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve gözaltına alınan 14 eski öğretmenden 4’ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 10’unun ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

SEGBİS’TEN BAĞLANDI

Açıklamada ayrıca, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle daha önce KHK ile görevinden ihraç edilen komiser yardımcısı F.O.’nun da Ses, Görüntü, Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile gerçekleştirilen sorgulama sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

HABER MERKEZİ