Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin giriş noktasında yapılan kontroller esnasında bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Otobüste yolcu olarak bulunan bir şahsın yapılan kapsamlı üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş ve bacağına sarılı vaziyette 3 paket halinde toplam bin 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan C.K. isimli şüphelinin sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

İHA