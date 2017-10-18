18 Ekim 2017 Çarşamba

Uyuşturucu ve esrar ele geçirildi

Malatya-Tokat D-850 karayolu Sivas Ulaş ilçesi Kovalı Köyü sınırları içerisinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 164 adet uyuşturucu hap ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Çantasından uyuşturucu madde yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 Ekim 2017 Çarşamba 10:45
Uyuşturucu ve esrar ele geçirildi

  Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malatya-Tokat D-850 karayolu Ulaş ilçesi Kovalı Köyü sınırları içerisinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında Adana istikametinden Erzurum istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada, bir şahsın çantasında gizlenmiş vaziyette 164 adet uyuşturucu hap ve 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu Ve EsrarBusabah

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