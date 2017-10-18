Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malatya-Tokat D-850 karayolu Ulaş ilçesi Kovalı Köyü sınırları içerisinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında Adana istikametinden Erzurum istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada, bir şahsın çantasında gizlenmiş vaziyette 164 adet uyuşturucu hap ve 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İHA