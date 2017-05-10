Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinden yürütülen ve aralarında Malatya’nın da bulunduğu 79 ilde başlatılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarının şok baskınlarla köşeye sıkıştırıldığı öğrenildi. Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddeler üzerinde bulunan işletmelerde denetim yaptı.

VATANDAŞ OPERASYONLARDAN MEMNUN

Yapılan operasyonlardan dolayı mutlu olduklarını belirten vatandaşlar ise sokak satıcıları ve yasadışı işler yapan şahısların şehirde yapılan bu uygulamalar ile barınmayacağını dile getirdiler. Mehmet Kılıç isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “Malatya Emniyeti’ne teşekkür ediyorum, güzel çalışmalar yapıyor. Son zamanlarda yapılan bu operasyonlar, artık art niyetli ve uyuşturucu kullanan şahısların sonunu getirdi. Önceden buraları mesken tutan bu şahıslar, korkudan veya tutuklandığı için buralara gelmiyorlar. Bu tarz uygulamaların devamını istiyoruz. Ülkemizi esir almak isteyen uyuşturucu satıcılarını sadece polisiye tedbirlerle çözmeyiz, vatandaş olarak da destek vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

RUSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Narko-Sokak’ uygulaması kapsamında, Fahri Kayahan Bulvarı, Kabalboyu Caddesi, Hürriyet Parkı, Halep Caddesi ve Mücelli caddelerinde bulunan iş yerleri ve şahısların üzerinde arama yaptı. 18 ekip, 65 personel ve 1 dedektör köpeği ile yapılan kontroller sonucunda, 477 şahıs sorgulandı. Mahkemece aranması bulunan 3 şüpheli şahıs ise yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği öğrenildi.









TAHİR ÖZÇELİK