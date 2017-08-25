25 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın aracında ve üzerinde arama yaptı. Ekipler, 446 adet hap ele geçirirken, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 Ağustos 2017 Cuma 12:32
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

  Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son bir hafta içerisinde ise uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 14 şahıs yakayı ele verdi.

446 ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ
  Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 17 Ağustos Perşembe günü Salköprü Mahallesi, otobüs durakları civarında uyuşturucu madde sattığı yönünde ihbarı bulunan B.Y. isimli şahsın aracında ve üzerinde yapılan arama sonucunda üretimi ve satışı resmi makamların iznine bağlı olan uyuşturucu ve uyarıcı özelliğe haiz toplam 446 adet hap ele geçirildiği ifade edildi. Gözaltına alınan şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslim edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, son bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 14 şahsın yakalandığı ve şahıslardan toplamda 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

HABER MERKEZİ
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