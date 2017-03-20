20 Mart 2017 Pazartesi

Uyuşturucu ekipleri Malatya’yı temizledi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2016 yılında yapılan operasyonlarda 1 ton esrar maddesi, bin 416 gram metamfetamin maddesi, 134 kilo eroin ve 5 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

16 Mart 2017 Perşembe 10:34
Uyuşturucu ekipleri Malatya’yı temizledi

  Konuyla ilgili olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı veya kullanıldığı değerlendirilen toplam 179 olaya müdahale edildiği, bu olaylara karıştıkları tespit edilen 314 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı ve toplam 144 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

MALATYA, BATI İLLERİ VE ÇEVRE İLLER
  Açıklamada, “Yapılan bu çalışmalar sonucu yaklaşık 1 ton esrar maddesi ele geçirilmiş, söz konusu esrar maddesinin yaklaşık yüzde 75’i ilimizin çeşitli noktalarında oluşturulan yol uygulamaları sonucu ele geçirilen ve batı illerine sevk edilen veya ilimize sokulmak istenilen esrar maddesinden oluşmuştur. Ele geçirilen esrar maddesinin yaklaşık yüzde 25’lik kısmı ise ilimiz genelinde sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu ele geçirilen esrar maddesinden oluşmaktadır. Yürütülen çalışmalar sonucu ele geçirilen yaklaşık 134 kg eroin maddesinin tamamı ile bin 416 gram metamfetamin maddesinin tamamı, yol uygulamaları sonucu ele geçirilen ve batı illerine sevki esnasında İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan uyuşturucu maddelerinden oluşmaktadır. Yine sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sonucu ilimize sokulmaya çalışılan yaklaşık 5 bin 700 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

TOPLUMUN HUZUR VE GÜVENİ
  Açıklamada, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden en büyük unsurlardan biri olan uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik olarak 'Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı'nda belirtilen hususlar doğrultusunda yürütülen çalışmalarda ana hedefin uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek ve sokak düzeyinde uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğini ortadan kaldırmak olduğu belirtildi.

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