12 Aralık 2017 Salı

Unutulan valiz paniğe yol açtı

Malatya'da bir markette unutulan valiz polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan valizden kozmetik ürünler çıktı.

12 Aralık 2017 Salı 10:26
Unutulan valiz paniğe yol açtı

  Saray Mahallesi Şehit Fahri Koçyiğit Sokağı'nda bulunan bir markette yaşanan olayda, market çalışanları uzun bir süre bir valizin olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, müşterileri tahliye ederek güvenlik önlemi aldı.

Sokağın yaya ve araç trafiğine kapatılması ile olay yerine gelen uzman ekip, özel giysilerini giyerek valizin yanına giderek fünye yerleştirdi. Alınan önlemin ardından fünye ile kontrollü patlatılan valizden kozmetik ürünleri çıktı.

İncelemelerin ardından emniyet şeridi kaldırılarak, yol yeniden trafiğe açıldı. Polis, valizin sahibini bulmak için güvenlik kameralarını inceliyor.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabahşüpheli Valiz

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