17 Haziran 2017 Cumartesi

YİNE KAFE, YİNE SALDIRI Saldırganlar çok sayıda kişiyi yaraladı

Üniversite imamları adliyeye sevk edildi

Hatay merkezli aralarında Malatya’nın da yer aldığı 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın ‘üniversite imamları’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 10:39
Üniversite imamları adliyeye sevk edildi

  Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (MKÜ) öğrenci yapılanmasına yönelik, Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 9 ilde yapılan operasyonda "üniversite imamları" gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON
  Hatay, Elazığ, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman, Ankara, Malatya, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta yürütülen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile örgütün kapatılan şirketinde çalışanlar ve meslekten ihraç edilen öğretmenler ile muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 15 kişi, Antakya Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Haziran 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Haziran 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya