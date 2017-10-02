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Ülkü Ocaklarından uyuşturucu ile mücadele kampanyası

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kampanyası başlatıldı.

30 Eylül 2017 Cumartesi 10:50
Ülkü Ocaklarından uyuşturucu ile mücadele kampanyası

  Gençleri uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla başlatılan ‘Uyuşturucuya Hayır’ kampanyası kapsamında stantlar kurularak vatandaşlara bilinçlendirme broşürleri dağıtıldı.

KURŞUN OLARAK GERİ DÖNÜYOR
  Kampanya kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekerek, “Günümüzde gerek dünyada ve gerekse ülkemizde hızlıca yayılan, yayıldığı ülkeler de toplumsal çöküntü, ahlak, kültür ve eğitim olmak üzere tüm toplumun yapısını tamir edilemeyecek şekilde bozan uyuşturucu ile mücadele vermek Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı olarak birinci vazifemizdir. Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı ‘Uyuşturucuya Hayır’ kampanyası kapsamında uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasını gaye edinmektedir. Bunu milli bir seferberlik ruhu içerisinde toplumun bütün kesimleri olarak yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bu konuda Ülkü Ocakları olarak halkımızı bilgilendirmek, ortak bilinç seviyesini artırmak ve uyuşturucu ile mücadele etmek için yeni bir cephe açmış bulunmaktayız. Unutmayalım ki, uyuşturucu ticaretinden dönen paranın tamamı bölücü terör örgütüne finansman olarak gitmekte ve vatanımıza, milletimize, askerimize ve polisimize kurşun olarak geri dönmektedir” diye konuştu.

Başkan Yılan daha sonra kapmaya kapsamında vatandaşlara el broşürü dağıtarak uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekti.

İHA
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