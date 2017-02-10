Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gülay Coşkun, gündemle alakalı önemli konulara değindi. Referanduma neden ‘evet’ diyeceklerini BUSABAH’a anlatan Başkan Coşkun, konuşmasına Milliyetçi Hareket Partisi’nin 48’inci yıldönümü olduğunu hatırlatıp, partisine güzel günler geçirmeyi diledi.

DEĞİŞEN SADECE 18 MADDE

Anayasanın tümüyle değişmediğini ifade eden Başkan Coşkun, “15 Temmuz 2016 yılında Türk milleti tarihinin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldı. Bununla beraberde önemli bir paradigma değişikliği peşinden geldi. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman devleti ve milletinin yanındadır. Genel Başkanımız ‘önce ülkem ve milletim daha sonra partim ve ben’ demiştir. Bu mesajdan yola çıkarak bazı sonuçlar çıkarıyoruz. Yanlış anlaşılan bir şey var. Anayasa değişikliği. Buna yeni anayasa deniyor. Aslında anayasa tümüyle değişmedi. Değişen sadece 18 maddedir. AKP hükümetiyle Milliyetçi Hareket Partisi mutabık kalmıştır” diye konuştu.

İTİRAZ EDİLEMEYECEK BİRÇOK MADDE VAR

Referandumu doğuran sebepleri de söyleyen Başkan Coşkun, “Cumhurbaşkanıyla ilgili bir yetki ve sorumluluk karmaşası var. Mevcut cumhurbaşkanının önceki anayasaya göre yetkileri sınırsızdı. Zaten son dönemlerde bu yetkileri kullanıyordu. Mesela Sayın Davutoğlu’nu alması bunun örneğidir. Ancak bunun karşılığında sorumluluğu yoktu. İşte bu 18 maddelilik anayasa paketinin önceki halini okumada yarar var. Çok ses çıkartıyorlar ama bunların okunmasını ben herkese tavsiye ediyorum. Nedir, ne olmuştur, ne değildir? Bu maddelerde Cumhurbaşkanı için yetki verildi ancak sorumluluk da verildi. Denetim mekanizması güçlendirildi. Bunun gibi itiraz edilemeyecek birçok madde var. Daha iyi olabilir mi, elbette olabilir. Önümüzde hala zaman var ve muhakkak daha iyi olacaktır. Mesela cumhurbaşkanı sadece vatana ihanette suçlanabiliyordu, şimdi böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanı her şeyden sorumlu. Yine Meclisi feshedebiliyordu, şimdi de feshederse seçimler de yenileniyor, yenilebilir kendisini de feshetmiş oluyor. Böyle akla mantığa yatkın maddeler var” ifadelerini kullandı.

YENİKAPI RUHU ÖLDÜRÜLMEDİ

“Bu bir rejim değişikliği değil. Bu bir sistem değişikliğidir” diyen Başkan Coşkun, sözlerine şöyle devam etti:

“Tıkanan bir sitem vardı, bu sitemin önün açılması gerekiyor. Etrafımız Fethullahçı Terör Örgütü’nün, PKK, DHKP-C, DEAŞ ve adını sayamadığımız terör örgütlerinin kıskacı altınadır. İşte bütün bunlara dayanarak Yenikapı ruhu öldürülmedi. Biz parti olarak ülkemizin ve milletimizin yanındayız. Zaman zaman eleştiriler geliyor. AKP’nin yanında yer alıyorsunuz, bastonuz falan felan diyorlar. Buna da açıklık getirmek istiyorum. Özellikle koalisyon görüşmelerinde çözüm sürenin bitirilmesi, PKK’yla silahlı mücadelenin yapılması, Suriye’de olan bitene mutlaka müdahil olmamız gerektiğini, hatta güvenlikli bir bölgeden söz etmiştik. Bununla beraber de Fethullahçı cemaatin çalışmalarının durdurulması gerektiğini anlatmıştı. O günden bugüne gelini ve bakıldı ki, Genel Başkanımızın dediğinin hepsi çıktı. Genel Başkanımızın her dediği yapılıyor. Güneydoğu’da mücadele ediliyor, taş üstünde taş baş üstünde baş bırakılıyor mu, bırakılmıyor. Terör örgütleriyle mücadele Türkiye’nin her yerinde ediliyor. Aynı zamanda bir Fırat Kalkanı operasyonu yapılıyor. Bunlar Genel Başkanımızın söylediği şeyler. Şimdi biz mi iktidar partisine yaptırtıyoruz, iktidar partisi mi yaptıklarından vazgeçiyor? Anaysa paketi değişikliğinde çift başlılık önlendi. Cumhurbaşkanına sınırsız yetkisinin yanında sorumluluk verildi. Anayasa paketinde öneli maddeler var. Genel Başkanımız bu maddelere ‘evet’ derken ülkenin bekasını, milletin birliğini göz önünde tutarak ‘evet’ demiştir. Biz teşkilat olarak da elbette ki ‘evet’ diyeceğiz.”

ÇERÇEVE PLAN OLACAK

Referandum çalışmalarından da bahseden Başkan Coşkun, “Biz Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları olarak hem genel hem de yerel seçimlerde kapı kapı, sokak sokak, cadde cadde, apartman apartman gezdik, fikirlerimizi anlattık. Malatya’da başarı kazandık mı, kazandık. Bir milletvekili çıkartmaya ramak kalmıştı. Referandum çalışmalarında da elbette ki bir çerçeve plan olacak. Bu çerçeve planlar Kadın Kolları Genel Başkanlığımızdan gelecek. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni anayasa değişikliği, Astana görüşmeleri, Suriye, El-Bab Operasyonu, Menbiç, Rakka konusunu arkadaşlarımızla detaylı konuşacağız. Bu konular bize referandum için sokağa yansıyacak. Çünkü bunlar birbirinden ayrı değil, hepsi birbiriyle bağlantılı. Çalışmamız bu yönde olacak” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL