Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Kışanak ve Tuncel, güvenlik gerekçesi ile Malatya’da yargılanıyor. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 6’ncı duruşmaya sanıklar Tuncel ve Kışanak tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevi'nden katılmadılar.

Sanık avukatlarının yerini alması ile başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, bir önceki celsede talep edilen bazı evrak ve delillerin ellerine ulaştığını ve dava dosyasına konulduğunu söyledi.

DURUŞMA 2 MART’A ERTELENDİ

Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme, Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Mart tarihine erteledi. Bugünkü duruşmayı HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca da takip etti.

Savcılık, Kışanak hakkında ‘Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak’ suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesini talep ediyor. Tuncel hakkında da ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 23 yıldan 95 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İHA