02 Ekim 2017 Pazartesi

“Adalet istiyoruz”

Türbelere hırsızlar dadandı!

Adıyaman’da 12 günde 7 defa soyulan El-Fakir Hacı Abuzer Baba Türbesi’nden sonra hırsızlar, şimdi de Adıyaman-Malatya karayolu üzerinde bulunan Yedioluk Köyü yakınlarındaki Aziz Dede Türbesi'ne dadandı. Kapıları kırarak açan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bağış kutusu içerisinde bulunan paraları çalarak kayıplara karıştı.

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:52
Türbelere hırsızlar dadandı!

  Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Malatya karayolu üzerinde bulunan Yedioluk Köyü yakınlarındaki Aziz Dede Türbesi’ne (Apaziz) gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler türbenin kapısını kırarak içeriye girdi. Şahıslar, bağış kutusunun kapağını da kırarak kutu içerisinde bulunan paraları çalıp kayıplara karıştı. Bir süre sonra türbenin soyulduğunu anlayan türbe bekçisi Kemal Kırıktaş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri türbede ve çevresinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

12 GÜNDE 7 KEZ SOYULMUŞTU
  Adıyaman kent merkezinde bulunan El-Fakir Hacı Abuzer Baba Türbesi ise 12 gün içerisinde 7'nci kez soyuldu. Bağış kutusunun çalınması ile başlayan türbeden hırsızlık olaylarında çay, karpuz, kola gibi yiyecek içecek ile halı, demir, piknik tüpü gibi malzemeler de alınmıştı. Her gün hırsızlık olaylarının yaşandığını belirten türbedar Sabahattin Fidancı ve çevredeki vatandaşlar, hırsızlık olayına tepki göstererek türbenin de çalınmasından korktuklarını ifade etmişti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiası ile yaşları 18'den küçük olduğu belirtilen A.H. ve G.D.'yi yakalamış, şahıslar, sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ekim 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Eylül 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017