Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Malatya karayolu üzerinde bulunan Yedioluk Köyü yakınlarındaki Aziz Dede Türbesi’ne (Apaziz) gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler türbenin kapısını kırarak içeriye girdi. Şahıslar, bağış kutusunun kapağını da kırarak kutu içerisinde bulunan paraları çalıp kayıplara karıştı. Bir süre sonra türbenin soyulduğunu anlayan türbe bekçisi Kemal Kırıktaş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri türbede ve çevresinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



12 GÜNDE 7 KEZ SOYULMUŞTU

Adıyaman kent merkezinde bulunan El-Fakir Hacı Abuzer Baba Türbesi ise 12 gün içerisinde 7'nci kez soyuldu. Bağış kutusunun çalınması ile başlayan türbeden hırsızlık olaylarında çay, karpuz, kola gibi yiyecek içecek ile halı, demir, piknik tüpü gibi malzemeler de alınmıştı. Her gün hırsızlık olaylarının yaşandığını belirten türbedar Sabahattin Fidancı ve çevredeki vatandaşlar, hırsızlık olayına tepki göstererek türbenin de çalınmasından korktuklarını ifade etmişti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiası ile yaşları 18'den küçük olduğu belirtilen A.H. ve G.D.'yi yakalamış, şahıslar, sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İHA