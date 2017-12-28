28 Aralık 2017 Perşembe

Trende esrar operasyonu

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 19-26 Aralık 2017 tarihleri arasında meydana gelen kaçakçılık olaylarında; yapılan istihbarı ve operasyonel faaliyetler neticesinde icra edilen tren aramasında, çanta içerisinde 7 bin 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:44
Trende esrar operasyonu

  Jandarma tarafından yapılan açıklamada, “Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde; 22 Aralık 2017 tarihinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 31 uygulama noktasında 247 Jandarma Personelinin katılımıyla ‘Müşterek Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması-6’ faaliyeti icra edilmiştir. Faaliyet kapsamında 106 umuma açık iş yeri ve bin 197 araç kontrol edilmiş, 3 bin 534 şahsın sorgusu yapılmıştır. İcra edilen faaliyetler neticesinde 8 aranan şahıs yakalanmış, trafik kurallarına uymayan 39 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 22 araç trafikten men edilmiştir” denilerek, özetle şu bilgiler de paylaşıldı:

                       

57 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
  “Toplam 20 bin 544 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 43 aranan şahıs yakalanmıştır. Trafik timleri tarafından 19-26 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda; 7 bin 448 araç kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan 225 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 57 araç trafikten men edilmiş, 35 okul servis aracı ve 28 işçi servis aracı kontrol edilmiştir.”

HABER MERKEZİ
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