06 Eylül 2017 Çarşamba

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TRAKTÖRÜN FRENİ PATLADI

Yaşlı adam hayatını kaybetti 63 yaşındaki yaşlı adam, traktörün devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi. Kuluncak’ta meydana gelen olay sonra yaşlı adamın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:34
TRAKTÖRÜN FRENİ PATLADI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayköy Mahallesi’nde freni patlayan traktör devrildi. Traktörün altında kalan sürücü 63 yaşındaki Mehmet Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 10 çocuk babası Korkmaz'ın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan feci kazanın ardından yaşlı adamın yakınları, sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA
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