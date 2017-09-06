Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayköy Mahallesi’nde freni patlayan traktör devrildi. Traktörün altında kalan sürücü 63 yaşındaki Mehmet Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 10 çocuk babası Korkmaz'ın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan feci kazanın ardından yaşlı adamın yakınları, sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA