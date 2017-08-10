10 Ağustos 2017 Perşembe

Traktör kazasında ölen 4 kişiden 2’si Malatya’da toprağa verildi

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kayısı işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden 2’si Malatya’da toprağa verildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 16:09
Traktör kazasında ölen 4 kişiden 2’si Malatya’da toprağa verildi
  Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kayısıda çalışan işçileri taşıyan traktör devrilmiş, kazada 2 çocuk annesi Elif Kaya (50), 4 çocuk annesi Asiye Serin (40), Zeynep Talay (22) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirmişti.
9 kişinin de yaralandığı feci kazada yaşamını yitirenlerden Asiye Serin ve Zeynep Talay, Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün Şehir Mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kazada ölen diğer 2 kişinin ise memleketleri Adıyaman'da toprağa verileceği öğrenildi. 
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 10 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 09 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya