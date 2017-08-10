Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kayısıda çalışan işçileri taşıyan traktör devrilmiş, kazada 2 çocuk annesi Elif Kaya (50), 4 çocuk annesi Asiye Serin (40), Zeynep Talay (22) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirmişti.

9 kişinin de yaralandığı feci kazada yaşamını yitirenlerden Asiye Serin ve Zeynep Talay, Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün Şehir Mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada ölen diğer 2 kişinin ise memleketleri Adıyaman'da toprağa verileceği öğrenildi.

İHA