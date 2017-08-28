28 Ağustos 2017 Pazartesi

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Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü, hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 10:53
Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

  Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Elemendik mevkiinde meydana geldi. 43 yaşındaki Mustafa Elmas yönetimindeki 44 DB 025 plakalı traktör, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

KAZAYI POLİSLER HABER VERDİ
  Bölgedeki kontrol noktasında bulunan polislerin kazayı görmesi ile olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKazaTarktör

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