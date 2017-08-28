Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Elemendik mevkiinde meydana geldi. 43 yaşındaki Mustafa Elmas yönetimindeki 44 DB 025 plakalı traktör, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
KAZAYI POLİSLER HABER VERDİ
Bölgedeki kontrol noktasında bulunan polislerin kazayı görmesi ile olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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