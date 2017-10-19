Konuyla ilgili olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından denetim faaliyetlerinin kalitesinin ve başarı seviyesinin artırılması çalışmaları kapsamında, trafiğin denetimi ile ilgili birimlerde görev yapan personelin bilgi ve becerilerini artırmak, günün değişen teknolojik şartlarına göre personeli bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

SERTİFİKALAR VERİLDİ

Açıklamada, “Bu kapsamda 2017 Yılı Hizmet içi Eğitim Planı çerçevesinde, 25-29 Eylül tarihleri arasında Geliştirme Eğitimi adı altında, il merkezi ve ilçe teşkilatımızda trafik birimlerimizde görevli toplam 28 personele Dijital Takograf, Alkolmetre Kullanımı ve Alkol Denetimleri ve Trafik Denetimlerinde Halkla İlişkiler ve İletişim konulu eğitimler verilmiştir. Düzenlenen tören ile İl Emniyet Müdürümü Dr. Ömer Urhal tarafından, eğitime katılan Emniyet personellerine sertifikaları verilmiştir. Malatya Emniyet Müdürlüğü olarak, çağın gerektirdiği yenilik ve durumlara hazırlayarak vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermek amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşımızdan beklentimiz hem kendilerinin, hem de diğer yol kullanıcılarının, can ve mal güvenliği açısından, trafik kurallarına uymalarıdır” ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ