Malatya dün sabah saatlerinden itibaren sıkı bir denetime şahit oldu. Kentin hemen hemen her noktasında denetimlerde bulunan polis, güvenli bir trafik akışının kontrolünü sağladı.

SİVİL DENETİMLER BAŞLADI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İlimiz mülki sınırlar içerisinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında, sürücülerin kural ihlalleri ile tutum ve davranışlarını denetlemek, yol kullanıcılarını seyahat sonrasında bilgilendirmek, trafik kuralları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla;

Trafik birimlerimizden sivil olarak görevlendirilen personel tarafından muhtelif zamanlarda Trafik Mevzuatı kapsamında indirme bindirme, kavşaklarda trafik ışıkları ile yatay ve düşey işaretlere uyma, şerit kullanma/değiştirme, fazla yolcu, telefonla konuşma, kavşaklarda geçiş, dönüş kurallarına uyma vb. kural ihlalleri ile ilgili olarak sivil denetimler başlatılmıştır.

KURAL İHLALLERİNDEN KAÇININ…

Vatandaşlarımızın ve özellikle de sürücüler başta olmak üzere yol kullanıcılarının trafik kurallarına riayet etmelerini, trafik kural ihlallerinden kaçınmalarını, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğu bilinci içerisinde sevdikleriyle beraber kazasız, sağlıklı bir hayat geçirmelerini diliyoruz.”

Öte yandan yayalar ve sürücüler de yapılan bu denetimlerin olumlu olduğunu belirttiler. sosyal medyadan da konuya ilişkin olumlu yorumlar yapıldı.

SELAHATTİN BAYRAK