04 Kasım 2017 Cumartesi

Trafik kazalarında 10 yılda 51 bin kişi yaşamını yitirdi

Türkiye’de son on yılda meydana gelen 1 milyon 518 bin trafik kazasında 44 bini olay yerinde olmak üzere toplamda 51 bin 869 vatandaş hayatını kaybetti.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:20
Trafik kazalarında 10 yılda 51 bin kişi yaşamını yitirdi

  Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı verilerinden derlenen ve trafik kazalarını konu alan bir medya incelemesi gerçekleştirildi. Bu çerçevede 2006-2016 yılları arasındaki medya incelemesinde yazılı basına trafik kazalarını konu alan toplam 96 bin 860 haber çıkışı tespit edildi. Son üç yılda trafik kazasıyla ilgili 719 bin 668 haber çıkışı da tespit edildi. Türkiye’de medyanın en çok konuştuğu başlıklar incelendiğinde, trafik kazaları kendine ilk sıralarda yer buldu.

YILDA ORTALAMA 1,2 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR
  Dünya genelinde trafik kazalarında yılda ortalama 1,2 milyon kişi hayatını kaybederken 50 milyondan fazla kişi yaralanıyor. Meydana gelen trafik kazalarının sosyo-ekonomik maliyeti 518 milyar dolar oldu. Kazalarda kusur oranının yüzde 99’u sürücü, yaya ve yolcu olmak üzere insan faktöründen kaynaklandığı belirlendi. Son on yılda gerçekleşen yaralanmalı kazalar en fazla Temmuz ayında en az Şubat ayında meydana geldi. Gün olarak ise en fazla Cumartesi en az Salı günleri gerçekleşti. 

Öte yandan Malatya’da da ciddi bir trafik kazası oranının olduğu biliniyor.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahTRAFİK KAZALARI

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