Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine seyir halinde olan Mehmet Çoşkun yönetimindeki 46 EF 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada araçta bulunan Erol Coşkun hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Coşkun ile Fatma Coşkun ve Ali Coşkun ise yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erol Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Erol Coşkun'un cesedi, otopsisi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü Mehmet Coşkun'un hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili Jandarma tarafından başlatılan tahkikat sürüyor.

İHA