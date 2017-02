Tarım arazilerinde parçalanmayı azaltmak, her tarlayı yol ve sulama ağıyla irtibatlandırmak, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıpları önlemek amacıyla hayata geçirilen arazi toplulaştırma projelerinin hem Malatya hem de Türkiye genelinde mağduriyetleri beraberinde getirdiğini kaydeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba , kurumların hiç bir hataya meydan vermeden toplulaştırma işlemini yapması gerektiğini belirterek, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesini istemişti.

Arguvan ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce 2013 yılında Yoncalı Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi uygulamaya başlanmış, ilçe merkezi ve 30 köyü kapsayan projenin, 60 bin 957 hektarlık alanda uygulanacağı ifade edilmişti. 20 yılı aşkın süredir bitirilemeyen baraj olarak tarihe geçecek nitelikteki Yoncalı Barajı’nın yapımı tamamlandıktan sonra sulayacağı tarım arazileri üzerinde yapılan toplulaştırma çalışmalarının mahallinde değil de bilgisayar üzerinde yapıldığı, bu sebeple bölge halkının sorunlar yaşadığı iddialarını gündeme getiren Ağbaba, konuyla ilgili TBMM Başkanlığına soru önergesi vermişti.

Ağbaba’nın arazi toplulaştırma uygulamalarıyla ilgili önergesini yanıtlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik; Yoncalı Ovası Arazi Toplulaştırma çalışmalarının 2017 sonu veya 2018 yılı başında bitirilmesinin planlandığını açıkladı.

Malatya ili Arguvan İlçesi Yoncalı Ovası Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi çalışmaları devam ettiğini, yapılan parselasyon planlarının kontrol ve tescil sürecine bağlı olarak 2017 yılı sonu veya 2018 yılı başında bitirilmesi planlandığını kaydeden Bakan Çelik, önergeye verdiği cevapta şu ifadelere yer verdi:

“Arazi toplulaştırma projeleri kapsamında parseller harita üzerinde belirlenmeden önce bir çok çalışma yapılmaktadır. Yoncalı Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi kapsamında yapılan çalışmalardan bazıları şu şekildedir:

Bölgenin arazi toplulaştırma kapsamına alındığı her mahallede ayrı ayrı olmak üzere 15 gün süreyle mahallinde ilan edilerek bölge çiftçilerine duyurulmuş olup, proje hakkında yapılan toplantılarla çiftçiler bilgilendirilmiştir. Ayrıca her mahalleden muhtar ve o mahallenin arazileri hakkında tecrübeli 2 çiftçiden oluşan 3 kişilik komisyonlar oluşturulmuştur.

Bölgenin halihazır toprak ve sabit tesislerini gösteren haritalar hazırlanmış olup ayrı ayrı her mahallede 15’er günlük sürelerle ilan edilmiş olup, arazi sahiplerinin talepleri ve önerileri dikkate alınmıştır. Söz konusu proje kapsamında toplam 30 adet mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelerde 23 adetinde 2 adet askı bir adetinde 1 adet askı yapılmıştır. Bu askılar her defasında mahallinde ayrı ayrı 15’er günlük sürelerle ilan edilmiş, ilan aşamasında parsel planları toplantılar yapılarak bölge çiftçilerine yerinde izah edilmiştir. Bölgenin var olan arazileri yine kendi çiftçileri için planlanmaktadır. Yürütülen bütün arazi toplulaştırma projesi her aşamada kontrol edilmektedir.”

