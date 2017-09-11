11 Eylül 2017 Pazartesi

Valinin makam aracının önüne atladı

Tonlarca saman küle döndü

Darende ilçesinde samanlıkta yaşanan yangında, tonlarca saman küle döndü. Yangında yaklaşık 70 ton saman ise kurtarılarak, iş makineleri ile güvenli bir bölgeye taşındı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:21
Tonlarca saman küle döndü

Darende ilçesine bağlı Akçatoprak Mahallesi’nde Halis Kurnaz'a ait ev ile besi damı arasında stoklanmış saman balyalarında, yangın çıktı. Bir anda etrafı saran alevleri karayolundan geçen sürücüler fark ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalle halkının da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, uzun süren müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Yangında tonlarca saman zarar görürken, yaklaşık 70 ton samanda kurtarılarak, iş makineleri ile güvenli bir bölgeye taşındı.

Yangınla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. 

İHA
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