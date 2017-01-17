Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, “Asayiş Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 10.01.2017 günü umuma açık eğlence yerlerinde kumar olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir işyerinde tombala diye tabir edilen oyunun oynandığı tespit edilmiş, yapılan aramada; 1 adet tombala makinası, 2 adet Tv, 1 adet kamera, 165 adet kart, 90 adet top ve 2803 adet pul ele geçirilmiştir. Kumar Oynatmak İçin Yer Ve İmkan Sağlama Suçlarından” işyeri sahibi ile birlikte toplam 4 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmış olup, kumar oynadığı tespit edilen 75 kişiye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 10/01/2017 günü umuma açık eğlence yerlerinde kumar olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir işyerinde tombala diye tabir edilen oyunun oynandığı tespit edilmiş, yapılan aramada; 1 adet tombala makinesi, 2 adet televizyon, 1 adet kamera, 165 adet kart, 90 adet top ve 2 bin 803 adet pul ele geçirilmiştir. “Kumar Oynatmak İçin Yer Ve İmkan Sağlama Suçlarından” işyeri sahibi ile birlikte toplam 4 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmış olup, kumar oynadığı tespit edilen 75 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince toplam 17 bin 025 TL para cezası uygulanmıştır” denildi.

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