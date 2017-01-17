17 Ocak 2017 Salı

Tombalacılara polis baskını

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tombalacılara operasyon düzenlendi. Operasyonda 75 kişiye kabahatler kanunundan ceza kesildi.

17 Ocak 2017 Salı 12:33
Tombalacılara polis baskını

  Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, “Asayiş Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 10.01.2017 günü umuma açık eğlence yerlerinde kumar olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir işyerinde tombala diye tabir edilen oyunun oynandığı tespit edilmiş, yapılan aramada; 1 adet tombala makinası, 2 adet Tv, 1 adet kamera, 165 adet kart, 90 adet top ve 2803 adet pul ele geçirilmiştir. Kumar Oynatmak İçin Yer Ve İmkan Sağlama Suçlarından” işyeri sahibi ile birlikte toplam 4 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmış olup, kumar oynadığı tespit edilen 75 kişiye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 10/01/2017 günü umuma açık eğlence yerlerinde kumar olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir işyerinde tombala diye tabir edilen oyunun oynandığı tespit edilmiş, yapılan aramada; 1 adet tombala makinesi, 2 adet televizyon, 1 adet kamera, 165 adet kart, 90 adet top ve 2 bin 803 adet pul ele geçirilmiştir. “Kumar Oynatmak İçin Yer Ve İmkan Sağlama Suçlarından” işyeri sahibi ile birlikte toplam 4 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmış olup, kumar oynadığı tespit edilen 75 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince toplam 17 bin 025 TL para cezası uygulanmıştır” denildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya