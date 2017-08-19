19 Ağustos 2017 Cumartesi

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TIR devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolunun 22’inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR’ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:02
TIR devrildi: 1 yaralı

  Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gitmekte olan Nuh Cebe idaresindeki 31 Z 1946 plakalı TIR, Gölbaşı-Malatya karayolunun 22’inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada TIR sürücüsü Nuh Cebe, yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
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