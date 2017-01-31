Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarında, şüphelilerin mağdurları telefon ile arayıp kendilerini polis, asker, savcı ve banka görevlisi olarak tanıttığını belirtilerek bu kişilere karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtti.

“DEVLET İADE EDİYOR” DİYORLAR

Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların durumu hemen emniyet ekiplerine bildirmeleri gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, “Telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarında şüpheliler, gelişen teknolojik imkanları kullanarak, mağdurları telefonla arayarak kendilerini polis, asker, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtmaktadırlar. Bu kişiler bir takım gerçek dışı vaatler ile kurgu olaylar inşa edip, vatandaşlarımızın iyi niyetleri ve yardımseverlik duygularını istismar etmektedirler. Kendilerini polis, asker, savcı ve banka görevlileri gibi sahte unvanlarla tanıtan dolandırıcılar, telefonla aradıkları şahıslara, FETÖ/PDY - PKK/KCK gibi terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hatlarınızın kullanıldığı veya adınızın karıştığı bu örgütlerce veya suç şebekelerince hesaplarınızın boşaltılacağı bir olayda suçlu olarak isminizin geçtiği, sizin hesaplarınızdaki paralar tarafınızdan çekilerek devlet güvencesi altına alınacaksınız. Şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığını, gizli operasyon yürütüldüğü bu operasyonun tarafınızdan deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağınızı, ikametinizde bulunan altın ve ziynet eşyalarının hırsızlık olayında ele geçen eşyalar arasında olduğundan bu malzemeleri bir poşet veya çanta içerisine konularak şüphelilerin belirtmiş olduğu yere bırakılması gerektiği yönünde sizi ikna etmeleri, banka hesabınızın terör örgütü tarafından kullanıldığı öğrenildiğinden, banka hesabındaki paranın güvence altına alınması için verilecek hesap numarasına paranın aktarılması gerektiği, operasyon bitimi para devlet tarafından tarafınıza iade edeceğini söylüyorlar'' ifadelerine yer verildi.

EN YAKIN BİRİME BAŞVURUN

Yapılan açıklamada vatandaşlara, telefon yoluyla dolandırıcılık suçunun mağduru olmamaları için, “Polis, Jandarma, Cumhuriyet Savcısı veya herhangi bir kamu personeli, hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale-EFT yapılmasını kesinlikle talep etmez. Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik yaratma amaçlı senaryolara kesinlikle itibar etmeyin. Telefonunuza gelen SMS metinlerinde aramanızı istedikleri numaraları kesinlikle aramayın. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 155 POLİS İMDAT hattını arayın ya da en yakın Emniyet birimine müracaat edin” şeklinde uyarılarda bulunuldu.

HABER MERKEZİ