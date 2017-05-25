Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile FETÖ/PDY’yle irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle Beştepe Jandarma Okullarından ihraç edilen Teğmenin Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturmasında aranan bir özel okul öğretmeninin Malatya Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu belirtildi.

İHA