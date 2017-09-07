07 Eylül 2017 Perşembe

Takla atarak, tarlaya girdi

Arguvan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, takla atarak tarlaya girdi. Yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

07 Eylül 2017 Perşembe 10:14
Takla atarak, tarlaya girdi

Edinilen bilgiye göre Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesi’nde yaşanan kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, takla atarak tarlaya girdi. Çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye ambulanslar sevk edilirken, araçta bulunan Bekir Sıtkı Demir ve Ahmet Furkan Hatipoğulluları hastaneye kaldırıldı.

İTFAİYE YARDIMA KOŞTU

Otomobilde sıkışan Murat Demir ise olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak, 112 ambulansı ile hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. 

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 06 Eylül 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 31 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017