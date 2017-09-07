Edinilen bilgiye göre Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesi’nde yaşanan kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, takla atarak tarlaya girdi. Çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye ambulanslar sevk edilirken, araçta bulunan Bekir Sıtkı Demir ve Ahmet Furkan Hatipoğulluları hastaneye kaldırıldı.

İTFAİYE YARDIMA KOŞTU

Otomobilde sıkışan Murat Demir ise olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak, 112 ambulansı ile hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

İHA