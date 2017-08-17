Türkiye genelinde eş zamanlı olarak otobüs ve ağır tonajlı taşıtların karıştığı trafik kazalarının en aza indirilmesine yönelik şehir içi ve bölge trafik birimlerince Malatya merkez ve ilçelerinde takograf kontrolü gerçekleştirildi. Ayrıca, tüm radar araçları ve çevirme ekiplerinin katılımıyla da gündüz saatlerinde denetim yapıldı.

1 ARAÇ MEN EDİLDİ

Denetimlerde şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan 570 araç kontrol edildi. 10 adet takografı kullanılır halde bulundurmamak, 2 adet muayene yaptırmadan araç kullanmak, 2 adet araç kullanma süresini ihlal, 4 adet takograf kontrolünde hız ihlali, 1 adet sigorta yaptırmadan araç kullanmak, 2 adet emniyet kemeri kullanmamak ve 1 adet diğer maddelerden olmak üzere toplam 22 maddeden cezai işlem uygulandı. Sürücülere 5 bin 69 TL para cezası verildi. 1 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü belgesine de el konuldu.

140 BİN 655 TL PARA CEZASI

Ayrıca çevirmeli olarak yapılan radarla hız denetiminde toplam 497 araç sürücüsüne 163 adet hız sınırlarını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşmak, 90 adet hız sınırlarını yüzde 30’dan fazla aşmak, 1 adet evrak eksikliği, 6 adet araç muayenesini yaptırmamak, 3 adet sigorta yaptırmadan araç kullanmak ve 6 adet diğer maddelerden olmak üzere toplam 513 adet cezai işlem uygulandı. Sürücülere 140 bin 655 TL para cezası tatbik edildi.

HABER MERKEZİ