23 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Suriyeli aile kaza yaptı

Suriyeli bir ailenin bulunduğu araç takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen araç çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:05
Suriyeli aile kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre kaza Şehir Mezarlığı yolu Hadi Çekirdek Bulvarı üzerinde yaşandı. 21 yaşındaki Mahmut Muhammed yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüjlere çarptıktan sonra takla attı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada, sürücü Mahmut Muhammed’in yanı sıra eşi Vahide Muhammed (20) ve çocukları Melik ile Perfin yaralandı. Çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen araç çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA
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