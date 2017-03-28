Dün, Kapalı Çarşı önünde bulunan bir paket vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar, paketin şüpheli olduğunu polise bildirdikten sonra polis olay yerini çembere aldı.

Dün öğlen saatlerinde yaşanan olayda, yol da trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi. Bomba imha ekipleri fünyeyle şüpheli paketi patlattı. Patlatılan paketin içerisinden bir şey çıkmaması çevredekilere rahat nefes aldırdı. Kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. Olay esnasında etrafta oluşan kalabalık da dikkat çekti.











TAHİR ÖZÇELİK