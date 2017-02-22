22 Şubat 2017 Çarşamba

Suçüstü yakalandılar

Doğanyol’da nesli tükenmekte olan dağ keçisini vuran avcılar, suçüstü yakalandı. Avlanması yasak olan dağ keçisini vuran 2 avcıya, 28 bin TL para cezası kesildi.

22 Şubat 2017 Çarşamba 10:23
Suçüstü yakalandılar

  Bazı hayvan türlerinin avlanmasına yasak koyan Yaban Hayatı ve Yaşam Alanlarını Koruma Kanununa muhalefetten 2 avcıya toplamda 28 bin TL para cezası kesildi. Avcılara bugüne kadarki en yüksek sınırdan ceza kesilirken, 28 bin TL’nin belirlenen zamanda ödenmemesi halinde hapis cezası uygulanacağı belirtildi.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ
  2 avcı Doğanyol Konurtay Mahallesi’ne yakın bir dağda dağ keçisi vurdu. Avcıların korucalar tarafından fark edilmesiyle Jandarma ekipleri harekete geçti ve avcıları suçüstü yakaladı. Dağ keçisi metrelerce yükseklikteki dağdan indirildi. Avlanması yasak olan keçi, jandarma ve Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak doğaya zarar vermeyecek şekilde imha edildi.

Suçüstü yakalanan avcılara da, kişi başı 14 bin TL olmak üzere toplam 28 bin TL para cezası kesildi. Avcıların tüfeklerine de el konuldu.

İHA
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