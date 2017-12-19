Edinilen bilgiye göre, İstanbul’un Fatih ilçesi, Muğla’nın Marmaris ilçesi ve Malatya ilinde toplamda 12 iş yeri ve ikametten hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen 13 şüpheli yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu tespit edildi. Yaklaşık 3 aylık takibin ardından 13 şüpheliye yönelik olarak 6 Aralık günü saat; 08.30’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır Bağlar ilçesinde 1, İstanbul Fatih’te 4, Sultangazi’de 4, Şişli’de 1, Gaziosmanpaşa’da 1, Eyüp’te 1 adrese gerçekleştirilen operasyonda toplam 13 şüpheli şahıs yakalanarak Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin gece saatlerinde önceden belirlediği yerlere girerek hırsızlık yaptığı öğrenildi. Örgüt lideri F.G.’nin talimatıyla hareket eden şüphelilerin hırsızlık anında maske takarak yüzlerini sakladıkları tespit edildi. Yapılan soygunlarda yakalanmak istemeyen şüphelilerin sokakta çalışma yapıldığı gerekçesiyle hırsızlık yaptıkları sokağı dubalarla kapattıkları belirlendi.



GECE KULÜPLERİNDE EĞLENDİLER

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet suç gelirinden alındığı değerlendirilen araç, 3 adet kol saati, 1 adet kart kopyalama aparatı, çelik kasa, kapıları açmak için kullanılan matkap, eldiven, özel yapım tornavida ve levyeler ele geçirildi. Şüphelilerin hırsızlıklar sonucu toplam 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldığı öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları paraları gece kulüplerinde ve kumarhanelerde harcadığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucu şüphelilerin hırsızlık anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheliler önceden belirlediği adreslere yüzleri maskeli bir şekilde giriyor. İlk önce etrafı kolaçan edip nakit para ve ziynet eşyalarını çalıyor. Daha sonra kasaya yönelen şüpheliler ellerindeki levyeyle çelik kasayı açıyor. Kasanın içerisindekileri alan şüpheliler parmak izi bırakmamak için kasanın üzerine su döküyor ve çaldıklarını bir poşete koyarak hızla uzaklaşıyorlar.

İHA