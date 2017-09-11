11 Eylül 2017 Pazartesi

Valinin makam aracının önüne atladı

Son işinde suçüstü yakalandı

7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit ev faresi zanlı, polisin başarılı operasyonu ile yakayı ele verdi. Zanlının yıl hapis cezasıyla arandığı da tespit edildi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:08
Son işinde suçüstü yakalandı

Malatya'da son dönemlerde yaşanan 7 ayrı ev hırsızlığı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M. Ç.'yi (35) son işinde suçüstü yakaladı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ev faresinin, yapılan sorgulamasında 28 yıl hapis cezasıyla arandığı da tespit edildi.

Polisteki sorgusunun ardından hırsızlık zanlısı M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

İHA
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