Malatya'da son dönemlerde yaşanan 7 ayrı ev hırsızlığı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M. Ç.'yi (35) son işinde suçüstü yakaladı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ev faresinin, yapılan sorgulamasında 28 yıl hapis cezasıyla arandığı da tespit edildi.

Polisteki sorgusunun ardından hırsızlık zanlısı M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

İHA