06 Mart 2017 Pazartesi

Sokak ortasında bıçaklı kavga

Sokak ortasında tartışan karı-kocanın kavgası kanlı bitti. Birbirlerini bıçaklayan çift hastaneye kaldırıldı.

06 Mart 2017 Pazartesi 11:24
Sokak ortasında bıçaklı kavga

  Edinilen bilgiye göre, Çukurdere Mahallesi Pamukçu Sokak’ta akşam saatlerinde yaşanan olayda karı-koca arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre S.Y. isimli bayan tartıştığı kocası K.Y.’yi bıçakla dizinden yaraladı. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmak için müdahale ettiği sırada yerdeki bıçağı alan K.Y. de eşi S.Y.’yi bacağından yaraladı.apple-converted-space"> 

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
  Her iki tarafından yaralandığı olayda karı-koca ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, hayati risklerinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahBıçaklı Kavga

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