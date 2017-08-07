Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Malatya İl Şube Müdürlüğü, sıcaklıkların aşırı derecede artmasıyla birlikte yem ve su sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için harekete geçti.

FARKINDALIK İÇİN…

Bu anlamda müdürlük ekiplerince, sıcak geçen yaz aylarında sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmasının önüne geçmek, farkındalık oluşturmak ve “Bir Kap Su da Sen Ver" projesini tanıtmak maksadıyla kent merkezinde sokak hayvanlarının çok olduğu yerlere yem ve su kabı bırakıldı.

Müdürlük tarafından ayrıca, projeye destek olmaları ve mama-su kaplarının daha geniş alanlarda kullanımı için vatandaşlara da mama-su kabı dağıtımı yapıldı.

İHA