13 Aralık 2017 Çarşamba

Şoföre bıçakla saldırdılar

Malatya'da meydana gelen trafik kazası sonrası, kazazede yakınları minibüs şoförüne bıçakla saldırdı.

13 Aralık 2017 Çarşamba 11:30
Şoföre bıçakla saldırdılar

  Olay, Sivas Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Onur E. yönetimindeki 44 M 0088 plakalı minibüs ile aynı istikamete seyir halinde olan Erhan G. idaresindeki 44 NS 702 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüs içerisinde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kadın yolcu fenalaştı.

Kazayı haberi alan bayanın yakınları ise olay yerine gelerek minibüsün sürücüsüne saldırdı. Şüpheliler, şoföre bıçak çekerken çevredekilerin araya girmesi ile kavga önlendi. Kaza sonrası fenalaşan bayan yolcu, olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, minibüsçüyü darp eden şüpheliler ise yakalanarak gözaltına aldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKavga

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