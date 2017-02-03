03 Şubat 2017 Cuma

Sır cinayet çözülüyor

Malatya’da ekmek almaya gittiği öne sürülen ve 5 ay sonra cesedi yanmış halde bulunan Özgül Dişkaya’nın öldürülmesi olayında tanık olarak Müge Anlı’nın programına katılan Mustafa Durak, Özgül Dişkaya’nın kaybolmadan önce çantasının yanında olmadığını, sadece cep telefonunun yanında olduğunu söyledi.

03 Şubat 2017 Cuma 14:41
Sır cinayet çözülüyor

  Malatya’da 15 Haziran 2016 tarihinde evinden ekmek almak için çıkan 33 yaşındaki Özgül Dışkaya, 11 Kasım 2016 günü yakılmış olarak bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde Özgül Dışkaya’nın kız kardeşi Müge Anlı’nın programına ablasının katillerini bulmak için katıldı. Programda, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan, 18 yıllık evli ve 3 çocuk annesi olan Özgül Dışkaya’nın kaybolmadan önce servis şoförlüğü yapan Mustafa Durak ile birlikte görüldüğü iddiası üzerine Müge Anlı’nın programına Durak’ın avukatı Bayram Özcan ile birlikte çıkan Mustafa Durak iddialara cevap verdi.

“KİMSEYE AYAKKABI ALMADIM”
  Durak, iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Benim ayakkabı aldığım iddia ediliyor. Ben kimseye ayakkabı almadım” dedi. Program yapımcısı Müge Anlı’nın Mustafa Durak’a “Yüzlerce defa Özgül il konuşmanız var. Bunu nasıl açıklayacaksınız?” sorusuna ise Durak, “Özgül sürekli kendisi arıyordu. Kaymakamlıkta, fonda para alabilmek için sürekli beni arıyordu” diye konuştu. Mustafa Durak konuşmasında, “Özgül Dişkaya’nın evine kömür aldığım doğrudur. Bunu da benden Özgül istedi. Tanıdığın kömürcü var mı, dedi bana, ben de tanıdığım kömürcüye götürdüm” dedi.

İfadelere göre, Özgül Dişkaya kaybolmadan bir gece önce kardeşi Özlem, Özgül’e iftara gitmiş. Özlem, Özgül’e neden kendisine Mustafa Bey ile geldiğini sormuş. Özgül ise kardeşine çocuklar perişan olmasın diyerek geçerken Mustafa Bey’in kendisini bıraktığını dile getirmiş. Ayrıca, bir iki aylığına daha önce Özgül Dişkaya evinden ve kocasından uzaklaşmış. Programda ayrıca Özgül Dişkaya’nın kaybolmadan on gün önce kocası tarafından dayak yediği iddiasında bulunuldu.

BİR GÜN ÖNCE…

Öte yandan Özgül D.’nin erkek kardeşi ise, “Bir gün önce Malatya merkeze, bize iftar açmaya geldi. Büyük çocuklarını burada bıraktı. 6 yaşındaki küçük çocuğunu da yanında götürdü. Bir gün sonra büyük kızı eve gidip kardeşini alıp geldi ve annesinin evde olmadığını söyledi. Küçük çocuk da ‘annem fırına ekmek almaya gitti’ dedi” şeklinde ifadelerde bulundu.

TAHİR ÖZÇELİK
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