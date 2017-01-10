Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik Malatya Karayolu ve 13 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şahkulu, Taşkale, Çat-Düdan, Hüseyinli, Uğurlu, Şahinbeyler, Karaköse, Serince, Sakız, Balkaya, Arıkonak, Geçitli ve Aksu köyü ve bu köylere bağlı mezraların yolları ulaşıma kapandı. Kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma çalışmalarına başlandı. 1 dozer, 2 greyder, 1 kepçe, 1 servis aracı ile yol açma çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

İHA