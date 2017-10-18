18 Ekim 2017 Çarşamba

Silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Malatya'da dün akşam yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

17 Ekim 2017 Salı 11:09
Silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
  Dün akşam saatlerinde Salköprü Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta yaşanan olayda otopark işletmecisi Mehmet Uçkan (34) silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Uçkan'ın ilk müdahalesinin ardından hemen ameliyata alındığı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Öte yandan, cinayet zanlısı olarak aranan Mehmet A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahSİLAHLI KAVGA

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