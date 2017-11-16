Çevreyolu’nda Tarım Kredi Kooperatif binasının karşısında İ.A. yönetimindeki 44 NY 352 plakalı araç bilinmeyen bir nedenden dolayı birden alev aldı. LPG’li olan ve sürücü ile vatandaşların yürüklerini ağızlara getiren kazaya itfaiye ekiplerinin anında müdahale etmesi, olası büyük bir felaketin önüne geçilmesine neden oldu.

Olayın yaşandığı yerde bulunan ve kaza anını anlatan Derman Özdemir isimli vatandaş ise aracın seyir halindeyken birdenbire yandığını ifade etti.

İTFAİYE VE AMBULANSI ARADIK

Şoförü ıslık çalarak durdurduklarını dile getiren Özdemir, “Ben yaya olarak geliyordum. Araç seyir halindeyken arabanın altından duman çıkmaya başladı. Araç galiba bir şey sürükledi ve o da sürtünme yoluyla birden bire alev aldı. Şoförü ıslık çalarak durduk ve şoför kendisini zor attı dışarıya. Araç LPG’liydi. Şoför dışarı çıkar çıkmaz araç daha çok alev aldı. İtfaiye ve ambulansı aradık. Şoför çok kötü olmuştu, onu arcın yanından uzaklaştırdık ve sakinleştirmeye çalıştık. Sonra itfaiye geldi. İtfaiye hemen müdahalede bulundu” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL