Edinilen bilgiye göre İnönü Caddesinde Tugay M. yönetimindeki 35 CSU 11 plakalı otomobilin ön motor kısmından, seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü hemen aracını kenara çekerek itfaiyeden yardım istedi.

TRAFİK GÜVENLİK GEREKÇESİYLE DURDU

Bu sırada otomobilin ön kısmından alevler yükselirken, caddede trafik güvenlik gerekçesiyle bir süre durdu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında kimse yaralanmazken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA