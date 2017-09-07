07 Eylül 2017 Perşembe

Seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı

Seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olayda kimsenin yaralanmaması ise sevindirdi.

07 Eylül 2017 Perşembe 10:10
Seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı

Edinilen bilgiye göre İnönü Caddesinde Tugay M. yönetimindeki 35 CSU 11 plakalı otomobilin ön motor kısmından, seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü hemen aracını kenara çekerek itfaiyeden yardım istedi.

TRAFİK GÜVENLİK GEREKÇESİYLE DURDU

Bu sırada otomobilin ön kısmından alevler yükselirken, caddede trafik güvenlik gerekçesiyle bir süre durdu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında kimse yaralanmazken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

İHA
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