Başkan Gürkan, “Osmanlı’da Manisa ve Amasya nasıl şehzade şehri ise Selçuklularda da şehzade şehri Malatya’dır” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Türk Medeniyetini Yaşatma Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Battalgazi’nin Türk Medeniyetindeki Yeri’ konulu söyleşiye katıldı. Hoca Ahmet Yesevi Toplantı Salonu’nda yapılan söyleşiye, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı Yrd. Dr. Cemal Koyunoğlu, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Mustafa Sayın, Yaşar Karataş, Abdulvahap Şerefhanlı, Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, bazı belediye meclis üyeleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

BU HALİMİZDEN KURTULMALIYIZ

Programın açılışında konuşan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Mustafa Canpolat, Türklerin tarihteki yeri ve önemine dikkat çekerek, “Tarihten Türkleri çıkarırsanız, tarihten bir şey kalmaz. Bu saptamanın üzerine, çok fazla söz söylemenin bir anlamı yok. Ancak adını ne koyarsak koyalım, biz bu gücümüzün farkında değiliz. Bir aşağılanmışlık, batı hayranlığı, ezilmişlik psikolojisi içerisinde bugünlerimizi geçiriyoruz. Ama biz bu değiliz. Bu halimizden kurtulmalıyız. Atlarının nalları okyanus yalamış bir milletin evlatlarının halinin, bu olmaması gerekir” dedi.

ANADOLU’YU ANAYURT YAPAN DESTAN ŞEHİR MALATYA

“Malatya’yı biz tarif ederken Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehir Malatya diyoruz” diyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Osmanlı’da Manisa ve Amasya’nın şehzade şehri olduğu gibi Selçuklularda da şehzade şehrinin Malatya olduğunu belirtTİ. Başkan Gürkan, “Anadolu’da, Anadolu Selçuklu Devleti kurulduktan sonra payitaht o zaman Konya. Alaaddin Keykubatların, Gıyaseddin Keyhüsrevlerin en güzel bir şekilde temayüz ettiği dönemde Selçuklular Anadolu’daki Medeniyetlerden en önemlilerindendir. Onların manevi olarak ilim olarak beslendiği yerde Malatya’dır. Yani Alaaddin Keykubat’ın, Gıyaseddin Keyhüsrev’in yani Selçuklu sultanlarının çocuklarının büyüdüğü, eğitim gördüğü ve çocukluklarının geçirildiği ve eğitim gördüğü yer olarak da Battalgazi yani bugünkü Malatya’dır. Özellikle Ulu Cami’nin kıble kısmındaki Şahabe-i Kübra Medresesi, yani büyük medrese, hemen batı kısmındaki Şahabe-i Sura Medresesi’ni görüyoruz. O medreselerde bu şehzadeler yetişmiş, o şehzadeleri ise yetiştirenler Sadrettin Konyeviler yetiştirmiş. Muhyittin Arabiler yetiştirmiş. Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretleri yetiştirmiş. O dönemde bu zatlar Mevlana Hazretleri Afganistan’dan yani Berk’den gelince 8 yıla yakın bir süre Battalgazi’de ikamet etmiş, o zamanki Şahabe-i Kübra Medresesi’nde de hocalık yapmış. Konevi ve İbn-i Arabi hazretleri de yine aynı şekilde bu medreselerde hocalık yapmışlardır. İşte bunların yetişip temayüz ettiği Anadolu’nun manevi hamurunu bu zatlar yoğurmuşlardır. Üçlerimiz, beşlerimiz, yedilerimiz, kırklarımız bunlarda Anadolu’nun manevi mimarlarıdır. Tarihe bu şerhi de düşmemiz gerekir. Yani Osmanlılarda Manisa ve Amasya nasıl şehzade şehri ise, Selçuklularda da şehzade şehri Malatya’dır” dedi.

Söyleşi sonrası İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı Yrd. Dr. Cemal Koyunoğlu, Başkan Gürkan’a teşekkür plaketi verdi.

HABER MERKEZİ