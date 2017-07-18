12 Temmuz 2017 tarihinde Tunceli-Pülümür Karayolu 25. kilometresinde Pülümür Çayı kenarında erkek bir şahsa ait olduğu anlaşılan ceset bulunmuştu. Bulunan ceset aynı gün Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiş, orada alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumuna DNA incelemesine gönderilmiş ve yapılan inceleme sonucunda cesedin 16 Haziran 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerce kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olduğu kesinlik kazandı.

Tek kurşun ile başına ateş edilerek şehit edildiği öğrenilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cenazesi işlemlerin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracı ile Memleketi Gümüşhane'ye bağlı Torul ilçesine gönderildi.

Adli Tıp'ta cenaze işlemlerini takip edenler arasında bulunan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, şehit edilen 24 yaşındaki Necmettin öğretmenin bu ülkenin geleceğini aydınlatmaya çalışan eğitim neferlerinden birisi olduğunu belirterek, "Ama maalesef karanlıktan yara gibi kaçan terör örgütü bu genç kardeşimizi şehit etti. Şuanda gerçekten çok üzgünüz. Neslimizin geleceğe taşınması, gençlerimizin ve çocukların değerlerine bağlı yetişmesi için bu arkadaşlarımıza saygı duyulması gerekirken maalesef öğretmen arkadaşımızı şehit ettiler. Eğitim-Bir-Sen olarak karanlığa karşı teröre karşı mücadelemizi meşru zeminler üzerinde bundan sonrada devam ettireceğiz. Ama bunu yapanlar şunu unutmasınlar ki biz bir ölürüz bin diriliriz. biz öyle bir topluluğuz. Bunu 15 Temmuz'da gösterdik, 15 Temmuzun yıl dönümünde dünde, bugün de göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İHA