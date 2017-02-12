Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları tespit edilen 37 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yapılan operasyonlar, Eskişehir merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Malatya ve Muğla olmak üzere toplam 9 ilde gerçekleştirilmişti.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda ilk etapta 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, aranan 8 şüpheliden 2’i albay 5 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Operasyonla ilgili 3 şüphelinin ise yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi. (İHA)

İHA