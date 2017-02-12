12 Şubat 2017 Pazar

Sayı gittikçe artıyor

Eskişehir merkezli aralarında Malatya’nın da bulunduğu 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu düzenlenmişti. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan şüpheli sayısı 34’e yükseldi.

11 Şubat 2017 Cumartesi 09:12
Sayı gittikçe artıyor

  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları tespit edilen 37 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yapılan operasyonlar, Eskişehir merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Malatya ve Muğla olmak üzere toplam 9 ilde gerçekleştirilmişti.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR
  Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda ilk etapta 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, aranan 8 şüpheliden 2’i albay 5 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Operasyonla ilgili 3 şüphelinin ise yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi. (İHA)

İHA
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