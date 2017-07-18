18 Temmuz 2017 Salı

Salıncakta sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Malatya’da oyun parkında salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:05
Salıncakta sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
  Hürriyet Parkı içindeki çocuk oyun parkında salıncağa sıkışan 5 yaşındaki Zeynep sıkıştığı yerden çıkamayınca ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler salıncağa sıkışan kız çocuğunu kurtarmak için çalışma başlattı.
Minik Zeynep, titizlikle yapılan çalışma sonrası kurtarıldı. Aynı parkta daha öncede de benzer sıkışma olayları yaşanmıştı.
İHA
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